Het record van FC Twente blijft misschien wel voor altijd staan, zelfs Ajax bijt zich erop stuk

Willem de Vries, de robuuste voorstopper, begon ’m dit seizoen wel even te knijpen. Het record dat niet te breken leek, werd opeens van het stof ontdaan door een superieur Ajax, dat na vijftien duels nog maar twee goals tegen had gekregen. Zou uitgerekend de Twentse keeper Remko Pasveer geschiedenis gaan schrijven ten koste van zijn streekgenoten? „Ik was er meer bezig dan andere jaren. Ik dacht echt: we raken het kwijt”, aldus De Vries. „Maar gelukkig kwam toen de oude keeper terug”, zegt Kees van Ierssel lachend, doelend op de rentree van André Onana, die Ajax weinig goeds bracht. „Toen Ajax opeens twee doelpunten tegen kreeg tegen ploegen als RKC en Cambuur, wist ik dat het voor ons de goede kant opging”, aldus De Vries. Afgelopen zaterdag schoot de Noorse spits Jørgen Strand Larsen namens FC Groningen de bal achter Onana. Het betekende voor Ajax de veertiende tegengoal van dit seizoen. En voor FC Twente hield dat in, dat het record van het prachtige elftal van Kees Rijvers nog altijd fier overeind staat. Noem het gerust een jubileumrecord: exact 50 jaar oud dit seizoen.