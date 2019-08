Het seizoen begint voor FC Twente, wat valt er op?

ENSCHEDE - Nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen! FC Twente is terug van weggeweest in de eredivisie. Wat valt er op bij de Tukkers?

Vertrokken:Ulrich Bapoh (Bochum), Oussama Assaidi (nog niet bekend), Fred Friday (AZ), Dylan George (nog niet bekend), Christian Gonzalez (Sevilla), Mohammed Hamdaoui (De Graafschap), Nick Hengelman (nog niet bekend), Matthew Smith (Queens Park Rangers), Nacho (NAC), Rafael Ramos (Santa Clara), Ricardinho (nog niet bekend), Michaël Maria (Adelaide)

Nieuw: Paul Verhaegh (Wolfsburg), Julio Pleguezuelo (Arsenal), Giorgo Aburjania (Sevilla), Emil Berggreen (Mainz), José Matos (Cadiz), Godfried Roemeratoe (eigen jeugd), Lindon Selahi (Standard Luik), Rafik Zekhnini (Fiorentina), Keito Nakamura (Gamba Osaka)

De trainer:

,,Ik slaap goed, ik voel me goed, en heb geen last van stress nu het gaat beginnen en ik voor het eerst op eigen benen sta. Misschien denk ik er over een jaar wel heel anders over haha, maar 'i love it'. Ik vind dit ook interessanter dan zelf voetballen. Als voetballer ben je een radartje. Als trainer heb je de verantwoordelijkheid en controle over een veel groter geheel. Je geeft de tools aan waar de spelers mee moeten werken."

Op wie moeten we speciaal gaan letten dit seizoen?

Paul Verhaegh. Op 1 september wordt hij al 36 jaar, maar er zit nog geen grammetje vet op het pezige lijf. De jongere garde ziet vaak liever een type Dani Alves, die maar blijft rennen langs de zijlijn. Verhaegh heeft andere kwaliteiten. Kijk verder eens hoe slim hij speelt, hoe hij staat gepositioneerd en hoe hij de ballen op het juiste moment inspeelt.

Ambitie: Handhaving. Links- of rechtsom. Aan nog een jaar in de eerste divisie moet je niet denken, gezien de financiële ballast. Daarnaast wil trainer Gonzalo Garcia werken aan een herkenbare speelstijl, waardoor de buitenwacht ziet: hier is de handtekening van FC Twente duidelijk zichtbaar.

Aantal seizoenskaarthouders: 20.565

Trainer: Gonzalo Garcia (eerste seizoen)

Aanvoerder: Wout Brama

Opvallend: Deze week moesten er nog in allerijl foto's gemaakt worden van de jongelingen Jesse Bosch en Ramiz Zerrouki. Omdat het tweetal officieel niet tot de eerste selectie behoort, waren zij er op de jaarlijkse fotodag niet bij. Maar inmiddels hebben de middenvelders al de nodige vlieguren gemaakt, waardoor het toch handig is om ze achter de hand te hebben. Overigens ontbreken ook Godfried Roemeratoe, Keito Nakamura en Giorgi Aburjania op de elftalfoto. Roemeratoe was op die dag ziek, en Nakamura en Aburjania hadden destijds nog geen werkvergunning. En rustig poseren wordt in Nederland als werk gezien.

Wist u dat?