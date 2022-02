‘Het verhaal over de uitblinkende Duitse keepers gaat er helaas niet komen’

Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde laten het licht schijnen over de overwinning van Heracles en het ontbreken van Sinan Bakis in de selectie. Om een sportieve reden, zo gaf trainer Frank Wormuth aan, Fardau en Leon geloven daar niks van. Wat als Kaj Sierhuis uit de roulatie is met een knieblessure? Hoe gaat het dan verder? Fardau gelooft in elk geval niet in de wederopstanding van Szöke.