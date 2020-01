Het wachten is op witte rook boven Benahavis

BENEHAVIS/ENSCHEDE - Het is een komen en gaan van makelaars en er worden heel wat belminuten opgemaakt door de technisch directeur en de hoofdscout. Maar witte rook is er nog niet boven het trainingskamp van FC Twente te zien geweest de voorbije dagen. Waar liggen de prioriteiten? En wie gaan er eventueel nog weg?

Een rechtsback en een centrale verdediger: dat zijn de posities die bij FC Twente sowieso extra gestut wil hebben voordat volgende week de tweede competitiehelft begint. De beoogde eerste optie voor rechts achterin dit seizoen Paul Verhaegh heeft door blessureleed nauwelijks gespeeld. In Benahavis doet hij delen van de trainingen mee, maar een volledige sessie met de groep heeft hij nog niet afgewerkt.

Trainer Gonzalo Garcia vulde de leemte voor de winter op met Julio Pleguezuelo of Joël Lautibeaudiere, maar beide spelers zijn van origine centrale verdedigers.

Basis

Tegen Fortuna Düsseldorf begon de jonge Luca Everink in de basis, en op een paar schoonheidsfoutjes na, hield de spelers van onder 19 zich heel aardige staande. Everink is fel en heeft als voormalige aanvaller en middenvelder geen angst om in balbezit te komen. Voor een vaste plek tijdens de overlevingstocht komt het nog te vroeg. Dus komt er een rechtsback bij.

Dat er centraal achterin wat bijkomt is maanden bekend. Het fundament was voor de winter te broos. FC Twente zoekt voor die plek een persoonlijkheid die niet vies is om een beuk uit te delen.

Volledig scherm Emil Berggeen (links) heeft nog weinig speelminuten gemaakt. © BSR Agency

Voorin

Gevraagd: Stootkracht, body creativiteit. Een speler die vanuit het niets een wedstrijd kan beslissen. Het wensenlijstje van FC Twente is duidelijk. De voorste linie heeft een impuls nodig. De staf is ontevreden over Aitor en ook Rafik Zekhnini zal een andere instelling moeten tonen, wil hij nog in aanmerking komen voor een basisplaats. Keito Nakamura heeft talent en is wel van goede wil, maar de jonge Japanner is tactisch nog ongeschoold en weet vaak niet waar hij moet lopen. Zowel aanvallend als defensief.

Topscorer

Haris Vuckic is de topscorer, maar ook hij blijft een gemaakte spits. Blijft over Emil Beggreen, die nog nauwelijks speeltijd heeft gehad, maar ook nog te weinig op de deur klopt. Tegen Fortuna Düsseldorf begon hij wel in de basis, maar overtuigend was het spel nog niet. En dus is FC Twente op zoek naar een speler of spelers, die de vlakke en wisselvallige voorhoede vlot gaan gaan trekken.

Volledig scherm Het contract van Haris Vuckic (rechts) loopt af. © Orangepictures

Vertrekkers?