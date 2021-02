Het wapen van de omschakeling levert FC Twente meer op dan balbezit

De trainer van Vitesse had zijn spelers nog zo gewaarschuwd vooraf: pas op voor de counter van FC Twente. Toch trapten zijn spelers zondag met beide benen in de val. De bezoekers hadden in het Gelredome maar 38 procent balbezit, maar er was niemand die de zege van de Tukkers ter discussie stelde. In Nederland komen we er steeds meer achter dat het domineren en controleren van een wedstrijd iets anders is dan het constant rondspelen van de bal. FC Twente scoorde twee goals uit twee prachtige omschakelmomenten.