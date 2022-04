‘Het was een prachtwedstrijd, maar als je 3-0 voorstaat, mag je het eigenlijk niet meer weggeven’

ENSCHEDE - Alles was top aan FC Twente-PSV. Een kraker van jewelste in een heerlijke voetbalambiance. En toch stapten na 96 meeslepende minuten twee teams teleurgesteld van het veld: 3-3.

FC Twente, omdat het een 3-0 voorsprong weggaf en in de 94ste minuut de gelijkmaker incasseerde. En PSV omdat het door de remise de achterstand op koploper PSV zag oplopen tot vier punten. De kans is groot dat PSV zaterdagavond in Enschede titel heeft verspeeld.

Het zure voor FC Twente was dat het na een heerlijke voetbalavond de vierde plaats kwijtraakte aan AZ. Noem dat gerust bitter na al het moois wat de spelers de dertigduizend fans in de kolkende Grolsch Veste hadden gegeven. Het begon al met een geweldige sfeeractie in het gehele stadion, waarbij de woorden ‘gevallen en weer opgestaan, Twente komt eraan’, zichtbaar werden. Vanaf het moment dat de wedstrijd begon, was het een prachtig gevecht. FC Twente blies PSV aanvankelijk omver, maar moest na rust terug. Het spel golfde in die tweede helft op en neer, met kansen aan beide kanten. „Samenvattingen op tv duren vaak negen minuten, maar daar heb je voor deze wedstrijd niet genoeg aan. De hoogtepunten bleven maar komen”, sprak FC Twente-trainer Ron Jans. Zijn ploeg speelde 25 minuten geweldig. „We waren in alles zo goed”, aldus de oefenmeester. „Maar als je op 3-0 komt, dan moet je eigenlijk winnen.”

Aanvoerder Robin Pröpper gaf na afloop aan dat de openingsfase de ploeg ook de energie had gekost. „We voelden onze krachten wat wegvloeien en konden niet meer zo goed pressen als in het begin. Dit was een geweldige avond voor het publiek, maar we hadden moeten winnen.”