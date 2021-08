Het wordt straks dringen op de vleugels bij FC Twente

Waar op de ene positie de bezetting vrij krap is (rechtsachter), is het dringen geblazen aan de de zijkanten voorin. Queensy Menig, Dimitris Limnios, Virgil Misidjan, Vaclav Cerny, Denilho Cleonise, Daan Rots en Thijs van Leeuwen komen allemaal in aanmerking voor een plek op de vleugels. Met Jody Lukoki heeft FC Twente nog een echte buitenspeler in huis, maar de nieuweling scheurde al snel na het signeren van het contract zijn kruisband en komt het gehele seizoen niet in actie. Ook Misidjan en Cerny zijn voorlopig nog niet inzetbaar. Beide spelers herstellen van een knieblessure. De verwachting is dat Misidjan ergens in september gaat aansluiten, de rentree van Cerny zal nog iets langer op zich laten wachten.