Het wordt weer eens tijd voor een zege van FC Twente op PSV

Topper in de eredivisie

Dat geldt ook zeker als je naar de stand op de ranglijst kijkt: FC Twente-PSV is het duel tussen de nummers vier en twee. Een beetje zoals de verhoudingen vroeger ook altijd waren. Waar de één nu strijd voor rechtstreekse kwalificatie voor Europees voetbal, jaagt de ander op de titel. FC Twente staat maar één punt achter de nummer drie Feyenoord, PSV maar twee achter koploper Ajax. In dat opzicht belooft de 28ste speeldag een speciale te worden, want voordat Twente en PSV elkaar ontmoeten heeft Ajax al gespeeld bij FC Groningen. Met de uitslag van die wedstrijd in de hand, neemt de spanning voor het duel in Enschede alleen maar toe.

Slechte Twentse score

FC Twente won de laatste vier wedstrijden op rij, PSV is al twaalf duels ongeslagen en pakte zes maal achter elkaar de overwinning op vreemde bodem. De Tukkers smachten wel een keer naar een zege op de Eindhovenaren, want dat is ze sinds het seizoen 2013/2014 niet meer gelukt. Nog een opvallende statistiek: PSV was trefzeker in de laatste negentien competitiewedstrijden tegen FC Twente en wist in april 2011 voor het laatst niet te scoren tegen de Tukkers (2-0 in Enschede). Maar daar staat weer tegenover dat FC Twente de laatste drie competitieduels won zonder een goal te incasseren. Een vierde opeenvolgende zege zonder tegendoelpunt zou een evenaring van het clubrecord betekenen (tweemaal in 1973, in 1978, 1992 en in 1996).