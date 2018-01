HHC huurt Vincent Schmidt

Nachtmerrie oud FC Twente-prof Van der Leegte in cel VS

24 januari ENSCHEDE – Nonchalant omgaan met inreispapieren wordt in de Verenigde Staten keihard afgestraft. Daar kwam voormalig FC Twente-speler Tommie van der Leegte afgelopen weekeinde in Florida achter. Hij werd in een blauwe overall opgesloten in de gevangenis.