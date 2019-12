Hidde ter Avest geniet van 'la dolce vita' in Italië: 'Het leven is hier wat relaxter'

tukker over de grensUDINE - Hidde ter Avest maakte vorig jaar een droomtransfer van FC Twente naar Udinese Calcio. De uit Wierden afkomstige verdediger voelt zich er op zijn gemak. Hij geniet van het hoge niveau in de serie A en van 'la dolce vita'. Ter Avest vertelt over voetballen in San Siro, de Italiaanse keuken en thuiskomen in Twente.