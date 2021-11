Hilgers maakt z'n eerste voor Twente in de derby: ‘Ik scoorde met de borst, met het logo van FC Twente’

Mees Hilgers was de meest gelukkige jonge man van de avond. Hij maakte de winnende voor FC Twente tegen Heracles en zette de Grolsch Veste in vuur in vlam. Dat deed hij al in de vijfde minuut van de wedstrijd. De bal ging via zijn borst raak. „Via het logo van FC Twente”, zei hij na afloop. Hij was dolblij dat hij in zijn eerste derby ook nog zo belangrijk was. Vaak keek hij vanaf de tribune toe als Twente en Heracles elkaar troffen, nu pakte hij de hoofdrol.