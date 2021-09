‘Hoe links is de rechtse FC Twente-speler Robin Pröpper?

De eerste zege van het seizoen voor FC Twente, de ontlading in het stadion, de verrassende opstelling, vieze stoeltjes en ranzige supporters in het uitvak: het komt allemaal aan bod in de aflevering op maandag.

Is bij FC Twente het lek boven, of moet er nog wel wat gebeuren de komende weken? Waarom speelden de jonkies die geen jonkies meer genoemd willen worden, en waarom was het logisch dat Daan Rots bleef en Thijs van Leeuwen werd verhuurd?