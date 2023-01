Hoe teleurgesteld ook, de knop moet snel om bij Ramiz Zerrouki

FC Twente in Costa Rica Bericht uit Costa Rica: bij 27 graden krijg je zowaar heimwee naar Mariah Carey

Lekker even uitslapen in het prachtige spelershotel is er niet bij voor de spelers van FC Twente. Dinsdagmorgen was het half zeven ontbijten, kwart over zeven naar de training, half negen op het veld. De familie thuis moet met kerst de voetballers maar een beetje ontzien.

21 december