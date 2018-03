Holla: 'Als je zelf de punten niet pakt, gaat het lastig worden'

Kansen

Het gelijkspel was, met name gezien de eerste helft, onnodig. Daarin had FC Twente het verschil moeten maken. “We begonnen goed en kregen ook kansen. Dan moet je geluk hebben op voorsprong te komen en dat je vertrouwen wat groeit”, aldus Holla. “In de tweede helft hadden we het moeilijk. We werden naar achteren gedwongen en kwamen op achterstand. Maar gelukkig knokten we ons nog terug.”