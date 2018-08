Holla jaagt met FC Den Bosch op de eredivisie: 'Durf ik rustig te zeggen'

Alles is anders bij FC Den Bosch nu Kakhi Jordania er de scepter zwaait. In het tijdperk van de Georgische machtshebber wordt gewoon een speler als Danny Holla naar De Vliert gehaald, die daar dan ook nog eens met de nodige verwachtingen heengaat. ,,Of ik een optie in mijn contract heb staan? Ja, voor nog een tweede seizoen. Maar die geldt alleen als we promoveren."