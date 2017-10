Holla merkte steunbetuiging pas na wissel: 'Overwinning ook voor Hake'

De middenvelder gaf na afloop voor de camera van FOX Sport aan al na een kwartier spelen last te hebben van zijn kuit. „Ik kreeg een knietje en als je dan in de rust gaat zitten wordt het stijf. Ik kon er wel mee spelen maar het liep niet makkelijk. Aan de andere kant had ik niet het gevoel dat ik het erger kon maken. Dan moet je zo lang mogelijk doorgaan", aldus Holla.

Hartverwarmend

Al vroeg in de wedstrijd toonde Vak-P een doek waarmee de steun werd betuigd aan de deze week ontslagen René Hake. Ook klonk meermaals 'Hake bedankt' vanaf de tribunes. „Ik kreeg het pas mee toen ik op de bank zat. Een heel mooi gebaar en dat verdient hij. We waren verbaasd dat het midden in de week gebeurde met zo'n week op komst. Het is een overwinning voor Hake, de supporters en de hele club."