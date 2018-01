Holla op tijd fit voor Roda JC

Verbeek tevreden na oefenzege

14 januari EMMEN - Trainer Gertjan Verbeek was zondag tevreden na de 2-0 zege op de B-keus van FC Emmen. ,,Dit was een prima afsluiting van de voorbereiding'', vond de oefenmeester. ,,Ik vind sowieso dat we de laatste weken al goed bezig zijn. Dat zag je al op het eind van 2017 toen we Ajax in de beker versloegen en een punt pakten bij Excelsior.''