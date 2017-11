Holla weer op het trainingsveld bij FC Twente

Sporters op Social Eerste doelpunt voor Gosens, Ter Mors weer op de baan

28 november ENSCHEDE - In deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters uit onze regio verzameld. In deze editie het eerste doelpunt van Robin Gosens voor Atalanta en Jorien ter Mors die bezig is met haar herstel.