Hölscher nam de vrije trappen ook met Tadic in de ploeg

ENSCHEDE - Tim Hölscher was vrijdagavond niet alleen betrokken bij alle doelpunten van FC Twente tegen Roda JC (3-1), de middenvelder speelde verder ook een prima wedstrijd en werd terecht gekroond tot ‘man of the match’.

Tim Hölscher de vrije trappenspecialist: veel toeschouwers zullen vrijdagavond in De Grolsch Veste toch even verbaasd hebben opgekeken toen de Duitser na 16 minuten de bal prachtig richting kruising dirigeerde. Maar even ter herinnering: „Geloof het of niet, maar ik nam de vrije ballen ook al een paar jaar geleden met Tadic, Chadli en Fer in het elftal”, zegt Hölscher. „Ik oefende in die tijd veel op de trainingen. Trainer Schreuder zag dat en zei op een gegeven moment: ‘neem jij ze maar’.”

Die arbeid betaalde zich jaren later tegen Roda JC uit. Hölscher kan het dus nog steeds. „Die gelijkmaker kwam op een goed moment, want we begonnen niet goed. We waren te onrustig en hadden geen controle.” Dankzij de benutte vrije trap van Hölscher kantelde de wedstrijd in Twents voordeel. Twee minuten na de 1-1 verdiende Hölscher een strafschop na een duw van oud-ploeggenoot Richard Jensen en na rust legde hij uit een corner de bal op het hoofd van Ulrich Bapoh.

Goed spel

Zo was Hölscher vrijdag betrokken bij alle drie treffers, maar dat niet alleen. De middenvelder was gretig, verzette veel arbeid, speelde goed, en zorgde met zijn loopvermogen voor diepgang. Terecht werd hij gekozen tot man van de wedstrijd. En dus mocht hij na afloop voor de camera’s uitleggen wat er allemaal is veranderd sinds zijn aftochten eerder uit Enschede en bij Go Ahead Eagles. Toen Hölscher dat verhaal in de voorbereiding vertelde in De Twentsche Courant/Tubantia, heerste er bij veel supporters van Twente nog de gedachte: ‘eerst zien, dan geloven’. Tegen Roda zagen de mensen wat hij met die woorden van toen bedoelde. „Sinds mijn periode in Denemarken ben ik beter in mijn hoofd, ik heb het al eerder gezegd: ik ben daar een ander mens geworden.”

Verbeterpunten