Hoofdredacteur Quote: ‘Na de titel van 2038 word ik voorzitter van Twente’

Elf maanden geleden was degradatie uit de eredivisie onomkeerbaar. Sander Schimmelpenninck dronk met zijn maat Gerard in Kroatië een biertje op de ‘aangekondigde dood’, vertelde hij destijds. Een jaar later is de titel in zicht en keert FC Twente vrijwel zeker terug in de eredivisie. Of twijfel je nog?