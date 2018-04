Wispels zou FC Twente met zijn bedrijf Pure Energie voor vijf jaar sponsoren. Maar hij kan bij degradatie van het contract af, zo staat in de voorwaarden.

Lager bedrag

„In principe wil ik de club blijven steunen, maar natuurlijk tegen een lager bedrag dan in de eredivisie. Ik ben hier aan begonnen, omdat ik supporter ben én om met ons bedrijf meer naamsbekendheid in het land te krijgen. Supporter blijf ik altijd, maar met die naamsbekendheid wordt het in de Jupiler League toch een heel stuk minder. Dus daar hangt een ander prijskaartje aan.”

Wispels: „En wat net zo belangrijk is: de club zal met een plan moeten komen. FC Twente heeft mij afgelopen week een voorstel voor de Jupiler League gedaan en daar gaan we het binnenkort over hebben."

Al dan niet doorgaan