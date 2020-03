Iedereen ligt onder vuur bij de altijd lava spuwende vulkaan FC Twente

Het is dat FC Twente zaterdagavond een uitwedstrijd speelt (tegen Vitesse), anders zou er in VAK-P ongetwijfeld weer een spandoek te zien zijn geweest met een kritische boodschap aan het adres van iets of iemand. Vroeg of laat moet iedereen eraan geloven in De Grolsch Veste, waar de onvrede als een lavastroom over de club glijdt.