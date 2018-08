Kuwas was vorig seizoen in veel wedstrijden de smaakmaker bij de Almeloërs. De verwachting was dat hij deze zomer zou vertrekken, maar hij speelt nog steeds voor Heracles. Of dat na 31 augustus ook zo is blijft een vraagteken. ,,Ik weet niet of hij nog vertrekt. Er schijnt weinig belangstelling te zijn, terwijl het toch wel een goede speler is”, aldus Wagenaar. ,,Ik zou Kuwas verkopen bij een goed bod. Met een ontevreden speler in de selectie schiet je niks op en je hebt een goed alternatief”, vult Ten Voorde aan.