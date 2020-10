Ilic nog in quarantaine: FC Twente en speler moeten geduld hebben

Als je twee liefdes FC Twente en Schalke heten, heb je nooit rust: ‘Ik kan gelukkig wel relative­ren’

20 oktober ENSCHEDE - Het is nog maar twee jaar geleden dat de supporters van Schalke 04 met allerlei steunbetuigingen op de proppen kwamen na de degradatie van hun vrienden van FC Twente. Nu de rust terug is in Enschede kunnen ze in Gelsenkirchen wel wat morele kracht gebruiken.