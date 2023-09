In de ideale situatie had het er iets anders uit gezien bij FC Twente

FC Twente zoekt oplossing in zaak Eiting en laat Brenet niet alleen om blessure thuis

FC Twente gaat kijken of er toch nog een mogelijkheid is om Carel Eiting naar Enschede te halen. Dat zei Arnold Bruggink woensdagavond in Istanboel, waar de club donderdag in de Conference League speelt tegen Fenerbahçe.