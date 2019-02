In dit interview hadden Theo Janssen en Marcel van Roosmalen bepaald geen zin: ‘Daar moet ik eerlijk in zijn’

Emotionele Pusic verlaat huilend de uitzending bij Radio 1

3 februari ENSCHEDE - FC Twente-trainer Marino Pusic zat zondagmiddag in het programma De Perstribune op Radio 1. Bij het onderwerp over de degradatie van de Enschedese club, schoot de trainer vol. Hij verliet huilend de studio, om even later terug te keren in de uitzending.