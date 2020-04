In een normaal seizoen is FC Twente allang kampioen

terug naar 2010 VVV heeft de sleutel in handen in titelrace tussen FC Twente en Ajax: ‘Van een premie ga ik niet harder lopen’

3 april Alle ogen zijn gericht op VVV. Na de 4-2 nederlaag vorige week tegen PSV komt zaterdag koploper FC Twente op bezoek in Venlo en volgende week is het Ajax-VVV in de Arena. „Als Ajax een aanmoedigingspremie in het vooruitzicht stelt ga ik echt niet harder lopen.”