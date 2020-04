In het oog van de storm heeft FC Twente opeens een nieuwe ‘talentvolle’ businessclub

Er zijn wel eens projecten op een simpelere manier begonnen. Het was bij de lancering de bedoeling om elke veertien dagen in De Grolsch Veste met een groep leden samen te komen. Maar omdat de deur van het stadion op slot zit en bijeenkomsten verboden zijn, ontmoeten de jongelingen elkaar via het videonetwerk ‘Zoom’. „En dan praat je met vijftien leeftijdsgenoten die je nog nooit hebt ontmoet, het is hartstikke gaaf om mee te maken wat daar uit voortkomt”, zegt bestuurslid Nils Waanders van Talent Group Twente.

Jonge ondernemers

De jonge Gorenaar zat vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op de zogenaamde premiumseats in het stadion. „Omdat Twente in de eerste divisie speelde werden die kaarten logischerwijs goedkoper, maar daardoor werd het wel lastiger om te netwerken”, zegt Waanders. „De stap naar de TOS (Twentse Ondernemers Sociëteit, red.) en de Gouden Talenten is voor veel jonge ondernemers nog iets te groot is, daar betaal je wat meer voor een stoel. Wij zochten samen met TOS bestuursleden naar iets wat ertussenin zat en toen ontstond het idee een netwerkgroep op te richten voor high potentials tussen de 18 en tot 35 jaar. Met die high potentials moet je denken aan niet alleen ondernemers, maar ook talentvolle jonge mensen binnen een bedrijf.” De nieuwe netwerkgroep wordt gedragen door de Gouden Talenten en de TOS, waardoor je als TGT-lid toegang hebt tot alle businessclubs op de hoofdtribune.

Corona bij de start