In Markelo zijn ze blij met de nieuwste aanwinst van FC Twente: Nathan Markelo

De oudste en grootste lokale supportersvereniging van FC Twente zetelt in...juist ja, Markelo. Barry Hondelink is één van de oprichters van het FC Twente-bolwerk. Twee jaar geleden toog hij naar Amsterdam om daar een voetballer van het Engelse Everton op te zoeken. ,,We hadden in het kader van de Markelose quiz een vraag over hem”, vertelt hij. ,,De mensen moesten raden wie hij was.” Menig voetballiefhebber had het goede antwoord: Nathan Markelo. ,,Ja, hij kende ons dorp ook. Hij kwam er regelmatig langs en had zelfs al eens met de jeugd van Volendam in Markelo gevoetbald.”