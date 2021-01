Innovatie bij FC Twente: zit speler er doorheen? De trainer ziet het meteen op zijn iPad

Coach kan meteen ingrijpen

JOHAN Sports ontwikkelt sinds 2014 systemen voor het volgen van alle bewegingen van spelers tijdens trainingen en wedstrijden. Een GPS-sensor legt continu de positie van spelers op het veld vast. De crux van de nieuwe V5-sensor is dus dat GPS-sensor en hartslagmeter zijn geïntegreerd. De data worden via Bluetooth meteen doorgestuurd naar de laptop of iPad van de trainer(s) op de bank. De coach kan daarop zijn plan aanpassen, of zo nodig ingrijpen en een speler wisselen. Want als een speler ‘diep in het rood’ staat, valt dat af te lezen aan bijvoorbeeld zijn snelheid van lopen en sprinten. De nieuwe technologie is getest bij FC Volendam en de jeugd van FC Twente/Heracles, dat al met de V4-sensor van JOHAN Sports werkt.