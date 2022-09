Invaller Ugalde bezorgt FC Twente een punt bij AZ

Die uitslag was de juiste afspiegeling van een wedstrijd die pas in de eindfase ontbrandde. Het duel der achtervolgers viel vooral voor rust tegen. AZ en FC Twente maakten er een soort flipperkast van. Volgens de officiële statistieken raakte beide ploegen samen 173 keer de bal kwijt, het hoogste aantal van alle eerste helften die tot nu toe werden gespeeld seizoen.

AZ hield de bal nog het meest in het bezit, maar de thuisploeg kwam niet verder dan één kans voor Tijani Reijnders. De in de zomer door FC Twente begeerde middenvelder gleed de bal na dertien minuten spelen net naast.

Alles mislukt

FC Twente creëerde niks in de eerste 45 minuten en schoot slechts één keer op doel. Voorin zagen de buitenspelers Vaclav Cerny en Christos Tzolis al hun acties mislukken en in de punt van de aanval kreeg Ricky van Wolfswinkel kreeg geen enkele bespeelbare bal.

Fraaie goal

De eerste kans na rust was voor Jens Odgaard, maar de lange aanvaller van AZ kopte de bal uit een vrije trap naast. Een minuut later brak de Deen het duel wel open en zoals zo vaak deed hij dat op een prachtige wijze. Nadat FC Twente een hoekschop niet weg kreeg volleerde hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in het doel: 1-0. Die voorsprong was in die fase niet onverdiend.

Volledig scherm Mees Hilgers probeert Jens Odgaard van de bal te zetten. © Pro Shots / Jasper Ruhe

FC Twente kreeg het zondag in Alkmaar lange tijd niet voor elkaar ook maar in de buurt van het gewenste niveau te komen. Het spel oogde loom, alsof niet AZ maar de Enschedeërs donderdag nog in Europa actief waren geweest.

Eindelijk wat druk

Pas na een minuut of 65 drong FC Twente AZ terug en vanaf dat moment was het ook eenrichtingsverkeer. In de 70ste minuut was Van Wolfswinkel dichtbij de gelijkmaker, maar nadat hij doelman Hobie Verhulst had gepasseerd schoot hij vanuit een lastige positie op de paal. Het was de eerste Twentse kans in de wedstrijd.

Tien minuten voor tijd raakte Ramiz Zerrouki met een schot de lat. Onder leiding van de sterk ingevallen Virgil Misidjan viel FC Twente in die fase volop aan en uitgerekend de net ingevallen Manfred Ugalde schoot de bal uit de draai op een hele knappe wijze in het doel: 1-1.

Daarmee kregen beide ploegen waar ze recht op hadden.