Is Alexander Laukart de toekomstige linksback van FC Twente?

Voor Laukart was het derde keer op rij dat hij als linksachter speelde. Vorige week stond hij linksback tegen Jong De Graafschap, afgelopen vrijdag viel hij op die plek in tegen Helmond Sport en dinsdag in Groningen stond hij er weer. Laukart kwam anderhalf jaar geleden als middenvelder over van Borussia Dortmund. De uit Hamburg afkomstige speler was daar net landskampioen met de jeugd geworden. Als middenvelder wist hij tot dusverre niet door te breken in Enschede. De technische staf is nu aan het kijken of in de toekomst kan uitgroeien tot een vleugelverdediger.