Is FC Twente meer dan top van de subtop? Topper tegen Feyenoord prachtig meetmoment

Eerste prijs voor FC Twente vrouwen is een feit door winst op Ajax: ‘Mooi begin van het seizoen’

ENSCHEDE - Voor de FC Twente Vrouwen is de eerste prijs van het seizoen een feit. Door een 3-2 overwinning op bekerwinnaar Ajax, zondag in de eerste editie van de Supercup, mocht FC Twente de schaal in ontvangst nemen. „Een heel mooi begin van het seizoen”, zei de nieuwe trainer Joran Pot over de bloedstollende zege op Ajax.

11 september