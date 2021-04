Is FC Twente Vrouwen weer bij de les nu de strijd echt gaat beginnen?

Saillant detail: FC Twente Vrouwen opent de dans om de titel bij de tegenstander, die afgelopen zaterdag de Enschedese ploeg verrassend van een plek in de bekerfinale afhield: ADO Den Haag. De ploeg van oud-FC Twente-speler Sjaak Polak vierde die zege op Het Diekman als een titel. Een week daarvoor verloor de ploeg van Tommy Stroot ook al de finale van de Eredivisie Cup van Ajax. En zo kreeg FC Twente Vrouwen opeens twee tikken te verwerken, terwijl het daarvoor sinds oktober geen wedstrijd meer had verloren en even ongenaakbaar leek.

Op tijd bij de les?

Verliezen is weer even wennen voor de Twentse ploeg, die drie weken geleden nog van alle kanten de complimenten ontving omdat het de reguliere competitie als nummer één had afgesloten na een geweldige inhaalrace. Is het elftal op tijd weer bij de les nu de hoofdmaaltijd wordt opgediend? Zaterdag tegen ADO ging FC Twente Vrouwen vooral onderuit door persoonlijke fouten. Zo’n dag vol flaters kan FC Twente Vrouwen zich geen tweede keer permitteren. Gezien de minimale verschillen met Ajax en PSV kun je je in de duels tegen ADO eigenlijk geen misstappen veroorloven. In de play-offs gaat het om zes wedstrijden, uit- en thuis, waarin de vier geplaatste teams elkaar dus twee keer tegenkomen. De punten uit de competitie zijn gehalveerd en naar boven afgerond. Daardoor hebben FC Twente, Ajax en PSV bij de start van de nacompetitie evenveel punten, ook al hadden de Enschedese vrouwen in de competitie een punt meer.