‘Is Heracles-middenvelder De La Torre niet de speler die FC Twente nodig heeft?’

Nico-Jan Hoogma: ‘Er is geen contact met FC Twente, maar een kop koffie drinken kan altijd’

ENSCHEDE - Is het toeval dat Nico-Jan Hoogma zijn afscheid aankondigt als directeur topvoetbal bij de KNVB, terwijl FC Twente een nieuwe stuurman zoekt? „Ja”, zegt Hoogma. „Eén plus één is in het voetbal niet altijd twee.”

23 november