Is Mister FC Twente te kloppen in een quiz over... FC Twente?

Toegegeven: het is wat gewaagd om Wout Brama uit te dagen voor een quiz in wat hij zelf ‘zijn territorium’ noemt: FC Twente. De Mister FC Twente van de huidige generatie, 33 jaar jong en al meer dan vijftien jaar verbonden aan de club, ademt rood en wit.

Ik ben benieuwd: zou ik Brama kunnen kloppen in een FC Twente-quiz? Brama mag dan zijn halve leven op het veld hebben gestaan, ik heb zelf veel van die wedstrijden in het stadion of op tv gezien. Bovendien zijn we generatiegenoten uit hetzelfde bouwjaar (1986) en met dezelfde fetisj: voetbalfeitjes.

Schatkist

Vreemd genoeg is er niets lekkerder dan soms even diep graven in die schatkist vol prachtige voetbalfeitjes. Wie gaf ook alweer de assist op Patrick Kluivert in 1998, toen hij tijdens het WK de 1-1 tegen Brazilië binnenkopte? De een verklaart me nu ter plekke voor gek, de anders denkt allang: natuurlijk, dat was Ronald de Boer. Overigens oud-FC Twente-speler. Wat gaf hij bij zijn afscheid het hele Diekman Stadion cadeau? Weer zo’n heerlijk voetbalfeitje. Het antwoord: een Mars met zelfgedrukte wikkel met persoonlijk bedankje.