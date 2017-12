Is Oussama Assaidi of Brandley Kuwas de beste speler van Twente?

CijferspelENSCHEDE/ALMELO - Oussama Assaidi was afgelopen dinsdag met twee doelpunten belangrijk voor de eerste uitzege van FC Twente dit seizoen. Brandley Kuwas creëerde nog nooit meer kansen in een Eredivisieduels dan tegen Sparta (8). Wie is volgens de cijfers beter?

Statistieken zijn verrekend naar 90 minuten om een eerlijke weergave te geven.

Doelpunten

Oussama Assaidi maakte dit seizoen zes doelpunten. Brandley Kuwas maakte er tot dusver drie. Dat komt neer op 0,25 doelpunten per 90 minuten voor Kuwas. Voor Assaidi ligt dit gemiddelde op meer dan het dubbele ten opzichte van Kuwas: 0,51. Dat is ongeveer één doelpunt per twee wedstrijden.



Assaidi - Kuwas 1-0

Assists

Brandley Kuwas hoort dit seizoen bij de top drie wat betreft assists in de Eredivisie. Alleen Hakim Ziyech (8) en David Neres (7) gaven meer assists dan Kuwas (6) tot dusver. Assaidi gaf nog geen enkele assist in de Eredivisie dit seizoen. Kuwas geeft per 90 minuten 0,51 assists. Een punt voor Kuwas.

Assaidi - Kuwas 1-1

FC Twente speler Oussama Assaidi

Keypasses

Een keypass is een pass waar een schot uit volgt zonder dat een doelpunt als resultaat. Deze statistiek is, in tegenstelling tot de assist, niet afhankelijk van de afmaker. Het zegt dus iets over de kwaliteit van een (creatieve) pass. Oussama Assaidi geeft per 90 minuten 1,4 keypasses. Brandley Kuwas geeft 4 keypasses per wedstrijd. Een enorm hoog aantal, alleen Hakim Ziyech geeft per 90 minuten meer keypasses (4,4) dan Kuwas. Opnieuw een punt voor de buitenspeler van Heracles.

Assaidi - Kuwas 1-2

Dribbels

Zowel Assaidi als Kuwas hoort bij de top van Nederland wat betreft succesvolle dribbels per 90 minuten. Assaidi zet net wat meer succesvolle dribbels in (4,2) per 90 minuten in vergelijking met Kuwas (4,1). Het slagingspercentage in deze duels is bij Assaidi echter 61%, voor Kuwas is dat 89%. Een bizar hoog winstpercentage voor 1-vs-1 duels. Vanwege het minimale verschil (0,1) in succesvolle dribbels per wedstrijd en het grote verschil in slagingspercentages, gaat het punt naar Kuwas.

Assaidi - Kuwas 1-3

Balverlies

Veel aanvallende acties maken neemt natuurlijk een risico met zich mee. Meer aanvallende duels is vaak ook meer balverlies. We categoriseren balverlies in verkeerde aannames en van de bal worden gezet. Geen enkele speler met meer dan 1000 minuten heeft vaker een verkeerde aanname dan Kuwas (4,1 keer per 90 minuten). Ook wordt geen enkele speler met meer dan 1000 minuten vaker van de bal gezet dan Kuwas (5,4 keer per 90 minuten). Hoe zit dit bij Assaidi? De buitenspeler van Twente heeft 3,2 keer per 90 minuten een verkeerde aanname en wordt vier keer per 90 minuten van de bak gezet. Het laatste punt gaat naar Assaidi.