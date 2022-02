Is RKC echt een ‘angstgegner’ voor FC Twente, of is dat een gevoel?

Als we naar de cijfers kijken is dat onbestemde gevoel van menig FC Twente-fan zeker niet onterecht. FC Twente won in de geschiedenis maar vijf van de 25 duels in Waalwijk. Van de laatste acht wedstrijden die beide clubs tegen elkaar speelden in de eredivisie wonnen de Enschedeërs er maar één. Het positieve daaraan is wel dat dat dit seizoen gebeurde. Toen werd het in een lege Grolsch Veste 2-1.