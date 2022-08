Italiaanse pers rept over Grolsch Veste-gezeik en legt schuld neer bij FC Twente-fans

„De wedstrijd werd overschaduwd door constante lichtontvlambaarheid van het publiek. Veel daarvan was te danken aan de FC Twente-supporters”, zo staat te lezen. In de gezaghebbende sportkrant La Gazzatta Dello Sport rept men over het Grolsch Veste gezeik.

Veel aandacht is er voor het feit dat de spelers van Fiorentina constant met „glazen bier werden bekogeld”. Er wordt met geen woord gesproken over het gooien van een vuurwerkbom en en fakkel door Italiaanse fans in het familievak van FC Twente. „In Enschede gebeurde alles”, aldus de krant. „En veel van wat we hebben gezien - op het veld, in het stadion en in de straten van de stad - had weinig te maken met voetbal en het veel aangeprezen fair play dat de UEFA al jaren met gemengde fortuinen uitvoert. De twijfel blijft bestaan ​​dat als bepaalde scènes zich in een Italiaans stadion hadden afgespeeld, ze meer dan verontwaardigde reacties zouden hebben uitgelokt.”