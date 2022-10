Jan Streuer herhaalt standpunt: ‘FC Twente hoeft in de winter niemand te verkopen’

Feyenoord wil zich in januari nog versterken met een controleur en net als in de zomer is Zerrouki kandidaat nummer één. „Wij willen presteren dit seizoen. Er is geen enkele noodzaak om in de winter te verkopen”, zegt Streuer. Algemeen directeur Paul van der Kraan zei enkele weken geleden al dat de club geen transfers hoeft te maken om financiële redenen. Zerrouki is ook dit seizoen weer één van de uitblinkers bij FC Twente.