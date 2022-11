Jan Streuer verwacht meer van Michel Vlap: 'Als nummer 10 geen goals of assists, dan moet er iets gebeuren’

DE BALLEN VERSTAND ‘FC Twente kan lang meedoen en Heracles wordt fluitend kampioen’

ENSCHEDE/ALMELO - Het zijn hoogtijdagen voor de Twentse clubs. FC Twente doet mee om de bovenste plaatsen in de eredivisie en wie kan Heracles eigenlijk afhouden van de titel in de Keuken Kampioen Divisie? In de De Ballen Verstand gaan de voetbalverslaggevers in op de overwinningen van FC Twente en Heracles.

24 oktober