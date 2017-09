Jan van Halst: 'We hebben vertrouwen in deze spelers'

Hoe is de selectie tot stand gekomen? Hoe goed kenden jullie buitenlandse spelers als Liendl en Kvasina? Zijn die uitgebreid gescout?

,,Met Carsten Schumann (de Duitse hoofdscout, red) hebben we Duitsland goed in beeld. Daarnaast hebben we nog iemand in Duitsland rondlopen. Deze spelers kenden we. Maar in de scouting zijn we nog dun. In de meest ideale situatie is het zo, dat als je vier opties hebt, je ze alle vier jarenlang hebt doorgescout. Zover zijn we nog niet.’’

Kvasina heeft in 19 wedstrijden voor Austria Wien geen doelpunt gemaakt. Dat is toch geen basis om iemand een contract voor vier jaar te geven?

,,Hij is een speler die we hebben gehaald voor de toekomst. Maar door omstandigheden hebben we hem nu al soms moeten brengen. Het is niet eerlijk hem nu al af te schrijven.’’

Omdat jullie Tom Boere en Jari Oosterwijk ook voor drie jaar hebben vastliggen, hebben jullie je in de spits voor de komende jaren klemgezet.

,,. We hebben in alle drie vertrouwen. Het zijn inderdaad nog geen zekerheden. Maar zondag tegen Utrecht liet Boere al zien, wat hij kan. Het lastige voor die jongens is dat ze niet in een soepel draaiend elftal terechtkwamen. Sterker nog, die paar sterkhouders die we hadden moesten we ook nog verkopen.’’

Jullie hebben 13 spelers gehaald. Maar aan bijna iedereen kleeft wel het stempel twijfelgeval.

,,Het is afwachten wie er een standvastige speler gaat worden. "

Een speler als Vuckic heeft in zijn nog korte loopbaan 60 duels gemist vanwege blessures. Waren er echt geen andere spelers te vinden?

,,Het is heel lastig. Een speler als Warmerdam (nu FC Groningen, red.) wilden we graag hebben, maar we konden geen transfersom betalen. We moesten eerst verkopen, voordat we een klein gedeelte van de transfersom konden besteden. En Vuckic heeft nog tijd nodig, maar hij kan gewoon goed voetballen.’’

Waren er in in de Jupiler League geen spelers voor jullie te vinden?

,,Dan vraag ik op mijn beurt welke dan? Wie zijn transfervrij en betaalbaar voor ons? Van der Streek? Daar hebben we niet naar geïnformeerd maar we wisten dat dat kansloos was, (Cambuur vroeg daar eerst 8 ton voor, later ging hij voor ongeveer de helft naar FC Utrecht, red). We hebben de hele eerste divisie in beeld. Los van het feit of we het allemaal goed hebben ingevuld - daar kijken we zelf ook heel kritisch naar - schijnt iedereen te vergeten, wat hier is gebeurd. "

Maar in plaats van die vele twijfelaars had je ook zes goede spelers kunnen halen.

,,Dat is het lastige. Wij moesten wachten of onze dure spelers wel echt weggingen, voordat we zelf ook iets konden doen. En heel lang wachten is ook gevaarlijk. ‘’

Zijn jullie niet te afhankelijk van makelaars?

,,Dat is elke club. Wij zijn nog niet zo ver als clubs waar ze een volwaardig scoutingsteam hebben. Maar wij hebben wel degelijk een netwerk. Het is niet zo erg als jij het schetst.’’