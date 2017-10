Jan Vennegoor of Hesselink: ‘De bekerwinst in 2001 was waanzinnig om mee te maken’

Helden van ToenENSCHEDE - In de rubriek ‘Helden van toen’ komen oud-sporters aan het woord die van betekenis zijn geweest voor de Twentse sportwereld. Vandaag prijzenpakker Jan Vennegoor of Hesselink (38), oud-spits van FC Twente, PSV en Celtic.

Hallo Jan, wat doe je tegenwoordig?

,,Ik ben internationale scout voor PSV. Momenteel ben ik in Polen om een interland onder de 20 te bekijken. Zo’n zes a zeven wedstrijden bekijk ik per week. Tijdens de interlandbreak nog meer. Ik reis dus door heel Europa heen. Ik had ooit de mooiste baan die er is. Nu heb ik de op één na mooiste baan.”

Je hebt een geweldige carrière gehad, met mooie clubs en vele prijzen. Wat was het absolute hoogtepunt?

,,Ik heb meerdere kampioenschappen beleefd met PSV en Celtic. Heb bekers gewonnen. Heb interlands gespeeld, zowel op een WK als een EK. Ik vind het moeilijk om daar een hoogtepunt uit te kiezen. De bekerwinst met FC Twente was mijn eerste kennismaking met het winnen van een prijs. Die feestvreugde was waanzinnig om mee te maken.”

Volledig scherm Jan Vennegoor of Hesselink in actie tijdens de derby met Glasgow Rangers. © AFP

In hoeverre volg jij FC Twente nog?

,,Voor mijn werk volg ik FC Twente natuurlijk, maar ik heb er ook nog veel connecties. Op het trainingscomplex ben ik vaak, want mijn zoontje speelt in de onder 12 selectie. Ik ben vaker bij FC Twente dan bij PSV.”

Je woont nog altijd in Twente. Voetbal je zelf nog?

,,Af en toe als mijn werk het toelaat. In het vijfde elftal van Quick’20 speel ik regelmatig. Niet meer als spits, maar als middenvelder om mijn conditie op pijl te houden. De familie staat dan naast het veld. Ik beleef daar veel plezier aan.”