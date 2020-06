Jans: ‘Ik krijg veel berichten, bijna allemaal met felicitaties’

Peet Bijen tekent voor twee jaar bij ADO Den Haag: ‘Goede ver­volgstap’

11 juni DEN HAAG - Peet Bijen is officieel speler van ADO Den Haag. De 25-jarige Hengeloër heeft donderdagmiddag een contract voor twee jaar met een optie voor nog een jaar getekend bij de club. Bijen noemt zijn transfer naar ADO een ‘goede vervolgstap’. De verdediger was transfervrij nadat zijn contract in Enschede na afgelopen seizoen afliep.