Jans: ‘Narsingh gaat ons helpen’

En dus wist Menig dat Narsingh snakte naar een nieuwe omgeving, omdat hij bij Feyenoord op dood spoor zat. Narsingh en Jans werkten eerder - met succes - samen bij Heerenveen. ,,Luciano is een rustige, aardige, nette jongen, die heel goed bij onze groep past”, zegt de oefenmeester. ,,Hij heeft het de afgelopen jaren bij Swansea en Feyenoord niet altijd even makkelijk gehad, maar twee dingen moet je niet vergeten: Swansea is de Premier League en bij Feyenoord had hij de beste speler voor zich: Steven Berghuis.”

Jans is blij met de komst van de rappe buitenspeler. ,,Ik ben ervan overtuigd dat hij ons gaat helpen. Misschien niet eens meteen in de doelpunten, maar wel in de assists. In zijn topseizoen in Nederland had hij 24 assists op zijn naam. Dit is een mooie uitdaging voor hem, want hij loopt na dit seizoen uit zijn contract. Dat is voor ons ook gunstig, want nu kunnen wij hem beoordelen.”

Volgens technisch directeur Jan Streuer is FC Twente met het aantrekken van Narsingh en Issah Abass klaar op de transfermarkt.