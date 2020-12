Jans over FC Twente: ‘Bij deze club werd gehunkerd naar rust en openheid’

Bij zijn aantreden vertelde Jans vol aanstekelijk enthousiasme over zijn plannen in Enschede. Hij had er enorm veel zin in om aan aan de bak te gaan. Samen met Jan Streuer, de nieuwe technische man. Dat de club een ellendige tijd achter zich had en snakte naar wat optimisme, wist hij natuurlijk. De trainer wilde niet naar gisteren kijken, alleen naar vandaag en morgen. „Dat is nog steeds zo. Veel spelers, de trainers en de technisch directeur waren vertrokken, we konden opnieuw beginnen.”