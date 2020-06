Jans past voorbereiding FC Twente aan

De nieuwe trainer van FC Twente geeft de spelers die er nog zijn een weekje langer vakantie en ziet ze op 6 juli voor het eerst in actie. „We gaan twee weken trainen en daarna hebben we een week rust. Het blok daarna duurt zeven weken.” De competitie begint half september.

Na die eerste twee weken hoopt de trainer dat het geraamte van de nieuwe selectie er al redelijk staat. Hij is van plan om jeugdspelers de eerste twee weken volop mee te laten trainen. „Ik heb begrepen dat de link tussen het eerste en de opleiding beter moet. Ik vind dat heel belangrijk.”

Aburjania

Jans neemt intussen de selectie door, er staan namen tussen die hij kent, zoals die van Schenk en Drommel. Ook jonge jongens als Roemeratoe en Zerrouki zijn bekend bij hem. Er zijn er ook die hem weinig zeggen. „Wie is in vredesnaam Aburjania? Maar dat zegt niet per se iets over hem. We hebben op dit moment vier jongens die zich echt hebben bewezen in de eredivisie.”

Zeker twaalf spelers wil hij aan zijn selectie voor komend seizoen toevoegen. Het worden spelers met een krasje, die transfervrij zijn of huurlingen, want veel geld is er niet. „We kunnen totaal geen sportief doel uitspreken of verwachtingen uitspreken”, gaat Jans verder. „Wat dat betreft is er alleen winst te boeken.”