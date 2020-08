Jayden Oosterwolde, de verrassing in de basis bij FC Twente?

Denk een volle, dampende Grolsch Veste er even bij en de supporters gaan uit hun dak. FC Twente tegen Holstein Kiel is al tot in de tweede helft gevorderd als Jayden Oosterwolde de achtervolging op een tegenstander inzet, hem in de as van het veld te pakken heeft en met een ijzersterkte sliding de bal ontfutselt. Het is een explosie in stilte. Achter de gesloten deuren in het lege stadion hoor je alleen het applaus van de trainers en zijn medespelers. Als je op je negentiende een volwassen Duitse prof wegzet als een onschuldig veertje, dan heb je fysiek wat te melden.