Jayden Oosterwolde gaat ook Heracles geld opleveren

FC Twen­te-trai­ner Ron Jans hekelt straf Sadilek: ‘Je hebt recht- en kromspraak’

ENSCHEDE - FC Twente kan zich totaal niet vinden in de twee wedstrijden schorsing voor Michal Sadilek, maar de kans dat de club in beroep gaat is niet groot. „Op dit moment staan we niet in de aanvallende modus”, zegt trainer Ron Jans. De club heeft nog tot en met maandag de tijd om verweer aan te tekenen.

14 januari