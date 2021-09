Jayden Oosterwolde nog een jaar langer bij FC Twente

FC Twente Vrouwen grijpt naast Champions League

9 september LISSABON - Het is FC Twente Vrouwen niet gelukt de groepsfase van de Champions League te bereiken. De Enschedese ploeg verloor donderdagavond in Lissabon van Benfica: 4-0. De wedstrijd in Enschede eindigde vorige week in 1-1.